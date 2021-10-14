جورج وسوف : "سعيد بأول حفل لي في السعودية"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

يستعد المطرب السوري جورج وسوف لإحياء حفل غنائي يوم 28 الجاري، ضمن حفلات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية.

وكتب الفنان السوري عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" : "سعيد بإحياء أول حفل غنائي عربي ضمن موسم الرياض لسنة 2021، موعدنا بـ28 أكتوبر".

يذكر أن آخر أعمال جورج وسوف، هي أغنية "ياه على الزمن" التي طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

وتم تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب في لبنان بقيادة المخرج فادي حداد، وهي من كلمات أحمد المالكي، ألحان مصطفى شكري، توزيع أحمد أمين، وهندسة صوتية هاني محروس.

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