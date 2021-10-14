سلحفاة برأسين و6 أرجل تحيا بشكل طبيعي.. وبتناوب بين الرأسين !

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أثارت سلحفاة برأسين استغراب العالم، حيث أنها ولدت سليمة وتحرك أرجلها الست ولا زالت تتحرك بشكل طبيعي، بعد فقسها قبل أسبوعين في مركز "بيردسي كيب" للحياة البرية في ماساتشوستس.

وقال العاملون بالمركز إن السلحفاة، وهي من الأنواع المهددة في الولاية، تتغذى جيدا على الديدان والخضروات.

ويعمل الرأسان كل واحد بشكل مستقل، ويخرجان لاستنشاق الهواء في أوقات مختلفة بالتناوب، كما يوجد داخل جسم السلحفاة نظامان معويان لتغذية الجسم.

وأفادت صحيفة "كيب كود تايمز" أنه بعد الفقس يتم إرسال هذه السلاحف إلى مراكز رعاية مختلفة لتتم مراقبتها قبل إطلاقها في الربيع.

وسيواصل العاملون بالمركز مراقبة السلحفاة في الأسابيع المقبلة، ويأملون في إجراء فحص بالأشعة المقطعية لمعرفة المزيد عن نظام الدورة الدموية لديها.

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