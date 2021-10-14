سمكة تقع من السماء فوق بيت لبناني وتثير الذعر

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نشرت وسائل إعلام لبنانية، امس، خبرا طريفا ومثيراً عن سقوط سمكة من السماء على منزل شمالي لبنان. وسرعان ما تداول القراء الخبر على وسائل التواصل الإجتماعي.

وقال الخبر أن سمكة سقطت من السماء في داخل شرفة منزل يعود إلى عائلة تعيش في بلدة كرم عصفور الواقع في قضاء عكار شمالي لبنان.

و أدى سقوط السمكة التي يزيد وزنها عن كيلوغرام واحد إلى أضرار بسيطة في بعض اغراض الشرفة.

ورجح سكان المنطقة الخبيرين بها أن تكون السمكة قد سقطت من فمِ طائر ضخم أثناء مروره فوق البلدة، حيث قال بعضهم ان مثل هذه الحادثة قد وقع قبل ذلك.

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