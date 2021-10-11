نجاح "لعبة الحبار" على نتفليكس يزيد الإقبال على تعلم اللغة الكورية

المصدر: رويترز

ذكر تطبيق لتعليم اللغات أن الاهتمام بتعلم اللغة الكورية زاد مع نجاح مسلسل (سكويد جيم) «لعبة الحبار» الذي عُرض على منصة نتفليكس، مما يؤكد الهوس العالمي المتزايد بالثقافة الكورية الجنوبية.

وأضاف تطبيق دولينجو أن المسلسل التشويقي، المؤلف من تسع حلقات حول متسابقين يعانون من ضائقة مالية يتنافسون حتى الموت في محاولة للفوز بمبلغ 45.6 مليار وون (38.31 مليون دولار)، حفز المبتدئين ومن يدرسون بالفعل اللغة الكورية على تحسين مهاراتهم.

وسجل التطبيق زيادة بنسبة 76 بالمئة في عدد المستخدمين الجدد الذين اشتركوا لتعلم اللغة الكورية في بريطانيا و40 بالمئة في الولايات المتحدة خلال الأسبوعين التاليين لعرض المسلسل لأول مرة على خدمة البث التلفزيوني المشهورة.

ووفقا للمؤسسة الكورية للتبادل الثقافي الدولي، يبلغ عدد المتحدثين باللغة الكورية في جميع أنحاء العالم حوالي 77 مليونا.

وذكر تطبيق دولينجو أن لديه أكثر من 7.9 مليون مستخدم نشط يتعلمون اللغة الكورية، وهي ثاني أسرع لغاته نموا بعد اللغة الهندية.



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