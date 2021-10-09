"الزر المخفي" .. ميزة "آيفون" التي لا يعرفها الكثيرون

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

في ميزة خفية لا يعرفها كثير من مستخدمي "آيفون"، يمكنك إعطاء هاتفك بعض الأوامر من دون لمس شاشته، بل عبر "ظهره".

وتتيح الميزة التي أضافتها الشركة لتحديث "iOS 14" العام الماضي، توجيه أوامر للهاتف بالطرق الخفيف على ظهره مرتين أو 3 مرات.

ومن بين الأوامر التي يمكن إعطاؤها للهاتف بهذه الميزة التي تعرف باسم "الضغط من الخلف" أو "Back Tap"، فتح الكاميرا أو التحكم في الصوت أو إغلاق الشاشة أو العودة للصفحة الرئيسية، وغير ذلك.

وللاستفادة من هذه الميزة عليك اتخاذ الخطوات التالية:

1. اذهب إلى "الإعدادات" أو "Settings".

2. اختر "تسهيلات الاستخدام" أو "Accessibility"، ثم "اللمس" أو "Touch".

3. اذهب إلى "الضغط من الخلف" أو "Back Tap"، حيث يمكنك الاختيار بين "ضغط مرتين Double Tap" أو "ضغط ثلاث مرات Triple Tap".

وسيعطيك كلا الخيارين الوظائف ذاتها، حيث يمكنك انتقاء أيها تشاء لتفعيل الميزة عن طريق الطرق على ظهر الهاتف مرتين أو ثلاث.

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