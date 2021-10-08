إلهام شاهين: "سألت متخصصين من رجال الدين ! تبرعي بأعضائي حلال جداً"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشفت الفنانة المصرية إلهام شاهين عن تفاصيل تصريحاتها الأخيرة المثيرة للجدل حول التبرع بأعضائها بعد وفاتها.

وقالت الفنانة إلهام شاهين في تصريحات لـ"روسيا اليوم" “موضوع التبرع بالأعضاء حلال جدا، وسألت متخصصين من رجال الدين المستنيرين، وقالوا هذا حلال جدا، وهما شخصيا مستعدان للتبرع بالأعضاء، مثل الشيخ خالد الجندي الذي قال هذا وأعلن أنه متبرع منذ عشر سنوات”.

وتابعت: “إحنا لما نموت الجسم ده هيروح للتراب والدود هياكله لكن لما أساعد حد إنه يعيش من غير ألم ومن غير أدوية”.

وقالت “التبرع بالأعضاء بمثابة صدقة جارية وأتمنى تفعيل قانون لتنظيمه”.

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