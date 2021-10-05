"آيس كريم شوكولاتة " كاد يقتل شابة في إيطاليا

المصدر: ترجمات - الإمارات اليوم

كانت الشابة الأمريكية أنكا لارسون تقضي إجازة مع والدتها في روما بإيطاليا، وكادت أن تموت بعد تناول آيس كريم شوكولاتة بعد إصابتها برد فعل تحسسي شديد.

وأصيبت الشابة بصدمة تأقية (حالة حادة من فرط الحساسية تصيب عدة أجهزة حيوية من الجسم) بعد تناول الآيس كريم في مقهى، وكان مصنوعاً من المكسرات التي تعاني من حساسية شديدة تجاهها من المكسرات، وعانت من صعوبة التنفس وتورم في الوجه، وتم نقلها إلى أحد المستشفيات في سيارة إسعاف.

وقالت الفتاة وهي من تكساس في الولايات المتحدة، إن الأطباء قاتلوا بلا كلل لإنقاذ حياتها وهي ممتنة لأنهم نجحوا في ذلك، وفق صحيفة "ميرور" البريطانية.

وأضافت الفتاة: "أعاني من حساسية تجاه جميع أنواع المكسرات، وأعتقد أن الآيس كريم كان يحتوي على الكاجو ومعجون اللوز، رغم أنهم قالوا لي إنه مصنوع من الفاكهة والشوكولاتة والماء بدون مكونات مضافة".

وتابعت: "بعد دقائق قليلة من تناوله، شعرت بوخز في لساني وحلقي ومع مرور الوقت بدأت عيني تنتفخ مع شفتي واضطررت إلى استخدام قلم حقن الأدرينالين، ونقلتني سيارة إسعاف إلى المستشفى وفقدت الوعي، ولو لم يكن لدي قلم حقن الأدرينالين الخاص بي، كنت سأموت".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news