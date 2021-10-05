حديقة تثير جنون الباحثين عن الذهب والماس.. 40 دقيقة تكفي للحصول على جوهرة

المصدر: متابعات - موقع الإمارات اليوم

خلال تجولها داخل إحدى الحدائق الواقعة في ولاية أركنسان الأميركية، عثرت امرأة من كاليفورنيا على ماسة صفراء اللون، تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

السيدة التي عثرت على الماسة، تُدعى نورين وريدبرج، وكانت تتجول في حديقة هوت سبرينجز الوطنية في أميركا، ولمحت بطرف نظرها الماسة وهي موجودة على الأرض، وتلك الحديقة معروفة بأن المنقبين عن الأشياء الثمينة يذهبون إليها بهدف الحصول على الذهب والماس.

كانت نورين، مثل هؤلاء المنقبين الذين أثارت الحديقة جنون البحث عن الماس والذهب لديهم، حيث يذهبون إلى الحديقة بهدف الأشياء الثمينة، خاصة أنها شاهدت الحديقة لأول مرة في برنامج تلفزيوني منذ عدة سنوات، ومن وقتها قررت زياتها، وبعد ذلك بدأت هي وزوجها مايكل، أعمال التنقيب، لمدة 40 دقيقة خاضوها في البحث عن الجوهرة، حتى رصدت نورين حجر نظيف ولامع، فتيقنت من طبيعته وأعطته لزوجها.

واعترفت نورين، أنها لم تكن تعلم ما إذا كانت ماسة أم لا، فأخذتها هي وزوجها إلى مركز الحديقة لمعرفة التفاصيل، فوجدا أن الحجر هو ماسة صفراء عيار 4.38 قيراط وقيمتها 15.3 ألف دولار، وهي أكبر ما تم العثور عليه في الحديقة خلال عام 2021، وذكرت نورين أنها لا تعرف ما الذي ستفعله بالماسة، مبرزة أنها ستقرر حين تتأكد من قيمتها الحقيقية.

وتتمتع حديقة "هوت سبرينجز" الوطنية بماض ثقافي غني، حيث تتطابق الهندسة المعمارية الخاصة بها مع الفضول الذي يجذب الناس إليها منذ مئات السنين؛ فهي تحتوي على الينابيع الحرارية القديمة، والمناظر الجبلية، والجيولوجيا المذهلة.

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