بعد الحكم عليه بالسجن .. السبكي: أنا المنتج إيه علاقتي بصورة متعلقة على الحيطان ؟

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

بعد صدور قرار من محكمة الدقي، بحبسه 6 أشهر وتغريمه 10 آلاف جنيه، وكفالة 5 آلاف بسبب تشويه سمعة إحدى السيدات، بوضع صورتها في أكثر من مشهد بفيلم الفرح، الذي عُرض عام 2009، قال المنتج أحمد السبكي خلال تصريحات صحافية: "معرفش حاجة عن الموضوع ده أصلا، وموصلنيش أي إنذار، الفيلم من 13 سنة، وهي لسة فاكرة تقدم دعوى ضدي دلوقت، أصلا والفنان محمود الجندي مات الله يرحمه، وبعدين أنا المنتج إيه علاقتي بصورة متعلقة على الحيطان، ده شغل مهندس الديكور والمخرج.

وكانت ج.ع أقامت دعوى ضد المنتج أحمد السبكي، حملت رقم 21104 لسنة 2021، تتهمه فيها بتشويه سمعتها وصورتها، والزج بها في أحد المشاهد بفيلم الفرح.

وجاء في الدعوى: المعلن إليه هو صاحب شركة السبكي للإنتاج السينمائي، وقام بإنتاج فيلم الفرح مستخدمًا فيه صورة المدعية بالحق المدني دون إذنها، حيث ظهرت في أكثر من مشهد في ذلك الفيلم مشهد الجمعية ودايرة خلف الفنان المرحوم محمود الجندي، وببدلة رقص حمراء مكتوب على الصورة الراقصة سونيا منتهكًا خصوصيتها.

وفيلم الفرح كان من بطولة خالد الصاوي، محمود الجندي، سوسن بدر، دنيا سمير غانم، جومانا مراد، ياسر جلال، باسم سمرة، كريمة مختار، إخراج سامح عبد العزيز، تأليف أحمد عبد الله.

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