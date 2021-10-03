حالة فريدة.. إزالة كيلوغرام من المسامير والبراغي والسكاكين من معدة رجل !

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أفادت وسائل إعلام ليتوانية أن الأطباء أزالوا أكثر من كيلوغرام من المسامير والبراغي والسكاكين من معدة رجل ليتواني.

وقال الأطباء إنه كان يبتلع أشياء معدنية لمدة شهر، بعد الإقلاع عن الكحول.

ونقل الرجل إلى مستشفى على ساحل بحر البلطيق في سيارة إسعاف عندما اشتد به الألم في بطنه.

وحسب "بي بي سي" كانت بعض الأشياء التي تم العثور عليها خلال عملية جراحية في مستشفى جامعة كلايبيدا بطول 10 سم، وفقا لإذاعة ليتوانيا العامة "LRT". ووصفها الجراح ساروناس ديليديناس هذه الحالة بأنها "فريدة".

وفي مقالها باللغة الليتوانية، نشرت "LRT" صورة تظهر صينية جراحية مليئة بالقطع المعدنية بعد العملية الطارئة التي استغرقت 3 ساعات.

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