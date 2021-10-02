معركة «دبابات أدغال» بين وحيد قرن وجاموس يزن طن

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، مقطع فيديو يوثق معركة عنيفة بين حيوان وحيد القرن وجاموس بري يزن طن، في محمية كاريجا جايم، جنوب إفريقيا.

وأظهر الفيديو الذي وثقه أحد السياح في المحمية معركة بين اثنين من أكبر الوحوش في إفريقيا حيث شاهد وحيد القرن يقلب جاموسًا وزنه طنًا واحدًا على الأرض.

وبحسب الصحيفة، فإن وحيد القرن الذي يزن 2.5 طن كان يتنافس مع الجاموس قبل أن يستخدم قرونه في رمي الحيوان في الهواء، ويصطدم به من الجانب.



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