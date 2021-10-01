اختفاء نائبة رئيس بنك روسي بعد اتهامها بالاختلاس

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قالت صحيفة «كوميرسانت» الروسية أن نائبة رئيس «سبير بنك» الروسي اختفت عن الأنظار بعد صدور أمر جلب بحقها لهيئة التحقيق، على خلفية اتهامات بالاختلاس.

وأضافت الصحيفة أن مارينا راكوفا، ربما تكون هربت بمساعدة من شريك تجاري سابق، وهي الآن تحاول أغلب الظن الوصول إلى أوكرانيا المجاورة، حسب «نوفوستي».

ومارينا راكوفا متهمة باختلاس مبلغ 50 مليون روبل (قرابة 700 ألف دولار) من خزائن سبيربنك الذي تشغل فيه منصب نائبة الرئيس.

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