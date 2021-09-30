"سيد وثريا" وزن الواحد 3 أطنان ويأكلان 300 كيلوغرام من الطعام يوميا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نشر موقع إخباري مصري صوراً ومقطع فيديو لما يمكن وصفه بأثقل الحيوانات وزناً وأكثرها شراهة للأكل.

وتضمنت الصور عائلة من حيوانات فرس النهر، في حديقة حيوان الإسكندرية " النزهه"، حيث تضم الحديقة 5 حيوانات من فرس النهر وهي سيد وثريا الأب والأم وأبناؤهم بندق وزيزو وسكر آخر مولود في الحديقة، ويبلغ سيد 42 عاما وثريا 45 عاما.

وقال محمد مصطفى حارس عائلة فرس النهر، إن وزن الفرس يتراوح من 2 إلى 3 أطنان وأنه يتناول من 100 إلى 150 كيلوغراما من الطعام فى اليوم مكونة من الدريس والبطاطا والخبز والعسل الأسود.

وأشار موقع "اليوم السابع" إلى أن ثريا من مواليد حديقة الحيوان بالاسكندرية، فيما استقبلت الحديقة سيد فى عمر 6 سنوات ومتوسط عمر حيوان فرس النهر يصل الى نحو 60 عاما.

وتشهد منطقة فرس النهر بالحديقة إقبالا كبيرا من الزائرين، للاستمتاع بمشاهدة حيوان فرس النهر.

ويذكر أنه خلال الفترة الماضية استقبلت الحديقة 10 ولادات جديدة، للأسد الأفريقى والقرد الحبشي والكبش الاروى والحصان، والنسانيس.

وحديقة حيوان الاسكندرية هى ثانى أكبر حديقة حيوان فى مصر بعد حديقة حيوان الجيزة، وتقع على مساحة 24 فدانا بمنطقة النزهه بالاسكندرية ، و تقع بجوار حدائق أنطودنيادس الشهيرة و بها برج عال لمشاهدة الحديقة من أعلى ومتحف للتاريخ الطبيعى.

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