هل تختفي لحوم الكلاب من موائد كوريا الجنوبية؟

المصدر: متابعة- موقع الامارات اليوم

قالت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب» أن نحو 50 مجموعة مدنية رحبت باقتراح صدر عن الرئيس مون جيه إن، يقضي بفرض حظر على تناول لحوم الكلاب.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي قد صرح أن حكومته قد تضطر إلى النظر في حظر تناول لحوم الكلاب على خلفية، نقاش يدور بشأن الممارسات المثيرة للجدل، وكذلك الوعي المتزايد بحماية حقوق الحيوان.

وصدر عن الجمعية الكورية لحماية الحيوان و44 مجموعة مدنية محلية أخرى بيانا جاء فيه

:«لم يعد من الممكن تأجيل الحظر الذي طال انتظاره لأكل لحوم الكلاب على الرغم من اعتراضات عدد قليل من أصحاب مزارع الكلاب»، فيما دعت كلا من الحكومة والبرلمان إلى اتخاذ إجراءات عملية في أقرب وقت ممكن.

ويدور جدال حاد في كوريا الجنوبية بين نشطاء حقوق الحيوان وأصحاب مزارع الكلاب حول التشريعات التي تحظر ذبح الكلاب بغرض تناول لحومها، قدم نائب برلماني من الحزب الديمقراطي الحاكم مؤخرا مشروع قانون يحظر فعليا قتل الكلاب من أجل بيع لحومها.

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