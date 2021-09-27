حمو بيكا يهاجم محمد رمضان: أنا أشطر منه

المصدر: متابعات - موقع الإمارات اليوم

قال مطرب المهرجانات الشعبية المصري حمو بيكا، إنه أشطر من الفنان محمد رمضان، وشكك في تصريحات تلفزيونية بمشاهدات أغنيات محمد رمضان عبر منصة "يوتيوب".

وأضاف حمو بيكا بحسب ما نقلت عنه صحيفة "الوطن" المصرية: "محمد رمضان كمغني بيأدي كويس، ومش بالصوت بس هو مؤدي شاطر، وأنا أشطر منه في الأغاني وبعمل أرقام أعلى منه، محدش يكلمني عن واحد عنده على قناته 15 مليون مشترك، واستخدم الفانز بتاع التمثيل للغناء، لكن خليه يجيب قناة من الصفر وخليه ينزل عليها أغنية، وأنا أجيب قناة من الصفر وأنزل عليها أغنية، وهنا نقدر نحكم".

ووجه بيكا اتهامات لمحمد رمضان، قائلا: "بيمول أغنيته بفلوس عشان توصل للتريند على يوتيوب، لكن أنا مش بمول بفلوس، ونص مشاهدات أغاني محمد رمضان fake"، بحسب وصفه.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news