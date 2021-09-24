زوجة محجبة اشتكت من طريقة فحص الطبيب فكان رد فعل الزوج دموياً

المصدر: ترجمة : سمير سعيد

وقعت حادثة عنيفة في عيادة خاصة في منطقة نيجنفارتوفسك في روسيا، حيث ضرب زوج المريضة الطبيب بعد استقبالها.

بدأت الواقعة عندما هاجم زوج المريضة الطبيب في مكتبه وسأله: "هل تحب النظر إلى بطون النساء؟"، ودون انتظار إجابة، اندفع بقبضتيه على الطبيب الذي يرتدي معطفًا أبيض.

وبقدر ما نجح مراسلو وسائل الاعلام الذين تحدثوا مع الطبيب الضحية لمعرفة تفاصيل الواقعة، إلا أن المرأة المحجبة اشتكت لزوجها من أن طبيب الأمراض الجلدية والتناسلية، أثناء قيامه بواجباته، كشف بطنها، ما أثار غضب زوجها.

تم تشخيص إصابة الطبيب بجروح في الرأس، وارتجاج في المخ ورضوض في الأنسجة الرخوة.

وتم نقل جميع من كانوا في العيادة إلى مقر الشرطة للتحقيق في الواقعة.

وأفادت الإدارة الإقليمية بوزارة الداخلية الروسية أنه يتم فحص الحادث، وسيتم اتخاذ قرار إجرائي بناءً على نتائجه.

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