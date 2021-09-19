قوس النصر الأيقوني يكتسي كاملاً بقماش أزرق وفضي

المصدر: باريس ■ د.ب.أ

بعد شهرين من العمل، انتهت أعمال تزيين نصب قوس النصر الأيقوني في باريس بالقماش بالكامل، وبهذا يكون قد تم إنجاز حلم العمر للرسامَين البلغاري والفرنسية كريستو وجان كلود.

وحتى الثالث من أكتوبر سيتزيّن النصب التاريخي بـ25 ألف متر مربع من النسيج الأزرق والفضي، وبـ3000 متر من الحبال الحمراء.

وكان هذا المشروع الذي طال انتظاره للثنائي كريستو وجان كلود، وكلاهما لم يعيشا ليشاهدا استكمال المشروع.

وتوفيت جان-كلود في 2009، ورحل كريستو في 2020 بعد مسيرة مهنية طويلة قام الثنائي فيها بلف المباني الأيقونية بالقماش حول العالم، بما في ذلك مبنى البرلمان الألماني (رايخستاج) في برلين، وبون نوف في باريس.

وقبل وفاته، أنهى كريستو بالفعل الخطط الخاصة بقوس النصر التي كان مقرراً لها في البداية أن تتم في خريف 2020.

ولكن عقب وفاة الرسام عن 84 عاماً جراء جائحة فيروس «كورونا»، تحتم تأجيل المشروع. وبلغت تكاليف تزيين النصب بالقماش نحو 14 مليون يورو (16.4 مليون دولار) وكانت بتمويل من كريستو نفسه، من خلال بيع رسومات وملصقات من بين أشياء أخرى.

وعمل أكثر من 1000 عامل ومهندس ومتسلق في المشروع، الذي ترجع فكرته إلى حقبة ستينات القرن الماضي.

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