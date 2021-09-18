ماعز وديك تأخذهما النخوة فينقذان دجاجة من مخالب صقر .. فيديو

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

لقى مقطع فيديو طريف تفاعلا واسعا مؤخرا فى هولندا، بعدما أظهر عددا من الحيوانات فى إحدى المزارع وهى تتعاون فيما بينها لتهاجم صقرا أراد اقتناص دجاجة من المكان، وافتراسها، لكن وحدة الحيوانات وتضامنها أفشلت مسعاه وأنقذت حياة الدجاجة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ديلى ميل البريطانية رصدت كاميرا المراقبة فى إحدى المزارع بمنطقة "جيلدر لاند" فى هولندا، إقدام صقر على مهاجمة دجاجة، من أجل افتراسها.

وتمكن الصقر بالفعل من الانقضاض على الدجاجة التى كانت على أرض المزرعة، فصار الريش يتطاير بشكل ملحوظ فى المكان.

وحاولت الدجاجة أن تنجو من الصقر فقاومته، وظلت تترنح، وعندئذ انتبهت حيوانات أخرى موجودة فى المكان.

وحاول ديك موجود فى المزرعة إنقاذ الدجاجة، ثم انضم ماعز آخر، من أجل محاصرة الطير المفترس، ودخلت الحيوانات فى مواجهة حامية، وعندما وجد الصقر نفسه محاطا بماعز عنيد وديك يدافع بشراسة عن الدجاجة، قرر أن يستسلم ويبتعد ثم حلق بعيدا.

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