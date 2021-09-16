العثورعلى فتاة بعد 14 عاما من اختطافها في أميركا

المصدر: وكالات

عثرت الشرطة الأميركية على فتاة اختفت قبل 14 عاما، حيث اختطفت عندما كانت في السادسة من عمرها في ولاية فلوريدا.

ووفقا لإدارة شرطة فإن الأم قالت إن «فتاة اتصلت بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي تدعي أنها ابنتها المخطوفة»، وأخبرتها أنها في المكسيك وتريد مقابلتها على الحدود في تكساس في 10 سبتمبر.

وقالت إنه تم ترتيب اللقاء ومن ثم تم اعتراضهن ​​من قبل السلطات عند نقطة الدخول الحدودية في لاريدو تكساس، حيث سعى المسؤولون لتأكيد ما إذا كانت جاكلين هيرنانديز هي الفتاة المفقودة.

وقال تقرير الشرطة: «بناء على الوثائق المقدمة إلى الشرطة، تبين أن الفتاة جاكلين هيرنانديز(19عاما) التي اختطفت من والدتها عام 2007 وتم لم شمل جاكلين مع والدتها». ونشرت الشرطة في وقت لاحق صورة للاثنين وهما تتعانقان.

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