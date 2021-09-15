من دبي حتى الظفرة.. موسم حافل بالفن والتراث

المصدر: إيناس محيسن ■ أبوظبي

تشهد دولة الإمارات في الفترة المقبلة حالة من النشاط في ظل تنظيم واستضافة العديد من الفعاليات الجماهيرية الكبرى في مختلف المجالات، خصوصاً مع نجاح جهود الدولة في احتواء جائحة «كوفيد-19»، والعودة إلى الحياة الطبيعية، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المطلوبة.

ويتصدر هذه الفعاليات «إكسبو دبي 2020»، الذي ينظم في الفترة من الأول من أكتوبر المقبل إلى 31 مارس 2022، والذي من المتوقع أن يجتذب ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم.

وتشهد إمارة أبوظبي في الربع الأخير من العام الجاري تنظيم عدد من الفعاليات الكبرى في المجالات المختلفة، منها فعاليات جماهيرية تحتفي بالثقافة والتراث والترفيه والفن، ومن أبرز هذه الفعاليات: معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، الذي تنطلق دورته الـ18 في 27 الجاري بمركز أبوظبي الوطني للمعارض، بتنظيم من نادي صقاري الإمارات، وتتواصل فعاليات دورته الجديدة للمرّة الأولى على مدى سبعة أيّام، تحت شعار «استدامة وتراث.. بروحٍ مُتجدّدة»، ليعكس جهود أبوظبي والعالم في تعزيز استدامة البيئة والصيد والرياضات التراثية والأعمال ذات الصلة.

«التنين والعنقاء»

ينظم متحف اللوفر أبوظبي معرضه الثاني لهذا العام، والذي يقام تحت عنوان «التنين والعنقاء.. قرون من الإلهام بين الثقافتين الصينية والإسلامية»، ويستقبل الزوار في الفترة من السادس من أكتوبر المقبل حتى 12 فبراير 2022، بالتعاون مع المتحف الوطني للفنون الآسيوية – غيميه ووكالة متاحف فرنسا.

ويسلط المعرض الضوء على التبادل الثقافي والفني بين الحضارتين الإسلامية والصينية من القرن الثامن حتى القرن الـ18. ويتيح «التنين والعنقاء» للزوار اكتشاف لقاء الثقافات من خلال تأمّل أكثر من 200 قطعة فنّية من متحف اللوفر أبوظبي ومتحف غيميه، إلى جانب أعمال مُستعارة من 12 متحفاً ومؤسسة ثقافية، إذ يكتشف الزائر عند تجوله في المعرض، أو عبر الجولة الافتراضية، أن قروناً من التبادل الثقافي والإنتاج الفني الغزير بين العالمين تكشف عن هيمنة السلع الفاخرة والأعمال الفنّية المرغوبة من القرن الثامن حتى القرن الثامن عشر.

تجارب جديدة

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن استعداد معرض فن أبوظبي لاستقبال جمهوره وعارضيه بنسخته الواقعية في منارة السعديات خلال الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر المقبل، بعد حفل الافتتاح في 17 من الشهر نفسه.

وسيواصل «فن أبوظبي» تعزيز حضوره من خلال المنصة الرقمية عبر عدد من المبادرات الإلكترونية المقرر تدشينها.

ومن المقرر أن يعرض في نسخته هذا العام مجموعة جديدة من الأعمال التركيبية والتكليفية في مناطق متعددة من أبوظبي، بداية من صحراء ليوا مروراً بمنطقة العين ووصولاً إلى وسط مدينة أبوظبي، مما يُعد امتداداً طبيعياً لبرنامج «آفاق.. تكليف الفنانين»، الذي انطلق عام 2017 ويستضيف في كل عام أعمالاً فنية تكليفية عبر عدد من المواقع والمعالم التراثية في مدينة العين، بالتعاون بشكل وثيق مع مواقع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي والفنانين المكلفين لتطوير الأعمال الفنية وعرضها، لتصميم وعرض تجارب صديقة للبيئة عبر هذه المواقع الفريدة.

مزاينات

تنظم فعاليات الدورة الـ15 من مهرجان الظفرة خلال الفترة من 28 أكتوبر المقبل إلى 22 يناير 2022. ويشهد المهرجان هذا العام أربع مزاينات (سويحان، رزين، مدينة زايد، مزاينة مهرجان الظفرة)، ضمن موسم مزاينات الإبل في أبوظبي 2021 /‏‏ ‏2022، وتبلغ قيمة جوائزه 110 ملايين درهم، إذ تنطلق مزاينة سويحان خلال الفترة من 28 أكتوبر إلى الثالث من نوفمبر المقبلين، وخصص لها جوائز تصل لنحو 11 مليوناً و415 ألف درهم، فيما ستنطلق مزاينة رزين خلال الفترة من 25 نوفمبر حتى الأول من ديسمبر المقبلين، وخصصت لها جوائز بـ11 مليوناً و415 ألف درهم، أما مزاينة مدينة زايد، فستنطلق خلال الفترة من 23 - 29 ديسمبر المقبل، وخصصت لها جوائز بـ11 مليوناً و415 ألف درهم، ومسك الختام مع مزاينة مهرجان الظفرة، التي ستقام خلال الفترة من 13 - 22 يناير 2022، بمجموع جوائز يبلغ 51 مليوناً و668 ألف درهم. وستنظم المسابقات التراثية، خلال الفترة من 13 - 22 يناير 2022، في موقع مهرجان الظفرة بمدينة زايد، وستشمل إقامة 27 شوطاً، موزعة على الفئات التالية (سباق الخيول العربية الأصيلة، الصيد بالصقور، سباق السلوقي العربي، مزاينة الصقور، مزاينة السلوقي العربي، الرماية، مزاينة غنم النعيم).

مواهب عالمية

كشفت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، بالتعاون مع مجموعة التصميم العالمية «سيمي بيرمانينت»، عن برنامج المهرجان الإبداعي الأول من نوعه في المنطقة الذي ينظم خلال الفترة من 14 - 16 أكتوبر المقبل في منارة السعديات، بمشاركة نجوم ومواهب إبداعية عالمية في قطاعات التصميم والتجزئة والعلامات التجارية والأزياء والتكنولوجيا.

ويحتضن المهرجان أيضاً تجارب تفاعلية مُلهمة، بما في ذلك أول معرض مؤقت للمطعم والمقهى الأكثر شهرة في نيويورك «ذا فلاور شوب»، ومعرض «لا روزا سوشال كلوب» لأعمال أبرز الفنانين المعاصرين في الولايات المتحدة، من بينهم كاهليل جوزيف وريان ماكجينلي وجوهانا جاكسون. وخلال فعاليات المهرجان، يُطلق رفيق أناضول، فنان الوسائط الرقمية التركي المقيم في الولايات المتحدة، عملاً فنياً يقوم على البرمجة المعلوماتية واستخدام الأضواء.

مهرجان فيوتشر

تستضيف عروض أبوظبي، المنصة التابعة لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، مهرجاناً عالمياً هو الأول من نوعه في المنطقة يعنى بقطاع التجزئة، ويتخلله انطلاق فعالية «فيوتشر وورلد» حصرياً للمرة الأولى في منارة السعديات في العاصمة الإماراتية على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 9 -11 ديسمبر المقبل، بموجب شراكة بين عروض أبوظبي ومجموعة «إم بي» سنغافورة ومجموعة «فيوتشر».

«فن أبوظبي» سيواصل تعزيز حضوره من خلال المنصة عبر مبادرات إلكترونية.

حالة نشاط في ظل العديد من الفعاليات الجماهيرية في مختلف المجالات.

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