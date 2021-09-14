«سباق العالية للبوانيش» يستقطب عشرات المحامل الشراعية

المصدر: أبوظبي ■ وام

شهد سباق العالية للبوانيش الشراعية، الذي ينظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية، إقبالاً كبيراً على التسجيل للمشاركة في جولته الثانية بمجرد الإعلان عن فتح باب التسجيل. وتقام منافسات السباق يوم السبت المقبل على كورنيش أبوظبي. ومن المقرر أن يتم إغلاق باب التسجيل ظهر الخميس المقبل.

وتبلغ مسافة سباق العالية ثمانية كيلومترات، ومن المتوقع أن يبلغ عدد المحامل المشاركة ما يقرب من 50 محملاً شراعياً.

وأعلن نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، أخيراً، عن عودة نشاط السباقات بعد توقف صيفي استمر قرابة ثلاثة أشهر، وأنه سيتم استكمال موسم 2021 بإقامة 13 حدثاً بين سباقات وبطولات.

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