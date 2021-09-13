من هو فائق حسن زوج الفنانة أصالة الرابع

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أثار خبر إعلان زواج الفنانة السورية أصالة نصري، من الشاعر العراقي فائق حسن، موجة واسعة من السجال، وتصدر الخبر مواقع التواصل على مدى الساعات الماضية فمن هو فائق حسن الذي قالت أصالة أنه من أقرب الناس إلى قلبها:

هو شاعر ومخرج عراقي، يبلغ من العمر 52 عاما، مدير أعمال الفنان ماجد المهندس، ويقيم في المملكة العربية السعودية

تزوج فائق حسن في عام 2009 للمرة الأولى في حياته، لكنه انفصل عن زوجته دون أن يكون بينهما أطفال، ومن أشهر الأغاني التي قدّمها فائق حسن مع ماجد المهندس: «واحشني موت - بين إيديا - أنا حنيت - يمكن أحبك - انسى - انجنيت».

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