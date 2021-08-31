طبيب مصري فقد بصره وكرمه السيسي.. يفكر في الانتحار

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

طالب الإعلامي الدكتور محمد الباز، بمؤازرة الطبيب محمود سامي قنيبر، الذي فقد بصره خلال عمله بأحد مستشفيات العزل خلال جائحة كورونا في ذروة الأزمة، مشيراً إلى أن الطبيب يعاني من أزمة حادة وصلت إلى التفكير في الانتحار، كما أعلن محمود سامي عبر صفحة منسوبة له على «فيس بوك».

وأضاف الباز عبر صفحته على موقع التواصل أن الطبيب - الذي كرمه الرئيس عبدالفتاح السيسي - يفكر في الانتحار، وأعلن ذلك عبر حسابه الشخصي.

وأوردت مواقع مصرية اليوم الثلاثاء، العبارات المنسوبة إلى الطبيب، والتي يشير فيها إلى أن الموضوع أكبر من احتماله، بعيداً عن إثارة العواطف والشفقة، ولذا يفكر في الانتحار.

بينما نقلت تقارير عن زوجة الطبيب، تعليقاً على ما نشره، أنه يمر بأزمة نفسية وستمر مثلما مرت الأشهر السابقة، مشيرة إلى أن زوجها لم يتأقلم بعد على وضعه الجديد، رغم عدم تقصير أحد معه، مضيفة: «البوست كان فضفضة، أكيد محتاج دعم الناس.. لأنه لم يعتد الجلوس في المنزل، بل كان يحب عمله كثيراً وضحى ببصره من أجله».

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