التلفزيون المصري يجبر هيفاء وهبي على استبدال الـ"هوت شورت" ببنطال ... صور "

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

أجبرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على ارتداء بنطلون بدلاً من "الشورت الساخن" الذي كانت ترتديه بحفلها في إحدى القرى في الساحل الشمالي، وذلك لتسجيل لقاء مع التلفزيون المصري الرسمي الذي يفرض على ضيوفه الالتزام بمعايير ارتداء الثياب.

وأحيت هيفاء وهبي الجمعة حفلاً في مدينة العلمين بالساحل الشمالي المصري، حضره عدد كبير من الجمهور والمشاهير، وكانت ترتدي شورت ذهبي اللون.

وكان قد تم الاتفاق مع منظمي الحفل على تسجيل لقاء معها لبرنامج "صباح الخير يا مصر" وتمت الموافقة، خاصة أن وهبي لم تظهر على التليفزيون المصري منذ عام 2014، وتحديداً في برنامج ستوديو مصر مع الإعلامية هبة الأباصيري للحديث عن فيلمها الأول في مصر "دكان شحاتة" الذي أخرجه خالد يوسف.

وكان هناك اقتراح أن تركز الكاميرا على الجزء الأعلى فقط حتى لا يظهر الشورت، ولكن بعد مناقشات تم الاستقرار على أن ترتدي بنطلوناً، ولم تمانع الفنانة، مبدية موافقتها لاحترام ضوابط التليفزيون المصري.

من جانبه، قال مصدر بالتلفزيون المصري لصحيفة "الوطن" "ظهرت هيفاء وهبي خلال الحفل بهوت شورت ولكنها أثناء اللقاء التليفزيوني يبدو أن المخرج أجبرها على ارتداء بنطلون لأنه ممنوع أن تطل على المشاهدين بالتليفزيون المصري مرتدية هوت شورت، ما جعلها تذهب إلى غرفتها لكي ترتدي بنطلون".

وأضاف "بالفعل ذهبت إلى غرفتها وارتدت سروالا أسود اللون".

ومن المقرر أن تتحدث هيفاء وهبي في الحوار الذي يذاع صباحا عن عودتها للحفلات في مصر، بالإضافة إلى الديو الأخير الذي جمعها بالنجم أكرم حسني "لو كنت" والذي حقق نجاحا كبيرا على السوشيال ميديا، بالإضافة إلى الحديث عن جديد هيفاء خلال الفترة المقبلة.

وعن الأعمال الجديدة التي تحضرها هيفاء وهبي، فتنتظر هيفاء خروج فيلمها الجديد "أشباح أوروبا" إلى النور بعدما تم حبس منتجه محمد وزيري، والفيلم يشارك به عدد كبير من الفنانين منهم أحمد الفيشاوي، أروى جودة، مصطفى خاطر وبيومي فؤاد وعباس أبو الحسن، باسم سمرة، إخراج محمد حماقي.

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