بريطاني وزوجته يشتريان سيارة لدفن الموتى.. بعد أن عجزا عن تحقيق حلمهما !

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

قام زوجان بريطانيان بشراء سيارة لدفن الموتى بعد أن أدركا بأن النقود التي يملكانها لا تكفي لشراء سيارة لامبورغيني كانا قد عقدا العزم على شرائها.

وقالت الزوجة كاتي لويز، إنها طالما أرادت شراء سيارة فارهة، توفر لها الرفاهية والمظهر الفخم، إلا أنها وزوجها لم يستطيعا تحمل تكاليف سيارة كهذه، لذا فقد قررا شراء سيارة عادية. وبعد البحث والتقصي، قرر الزوجان شراء سيارة خاصة بحمل النعوش.

وفي تعليقها على السيارة قالت السيدة لويز: “ اكتشفت بأن قيادة سيارة الجنازات التي اشتريتها، كانت مريحة للغاية. أوصي كل من يبحث عن سيارة مريحة للقيادة ومساحة وافرة في الخلف، بشراء سيارة مماثلة”

وأضافت: “ إنه لأمر رائع، عندما تحتاج للذهاب إلى متجر كبير للتسوق، يمكنك استغلال المساحة الخلفية الكبيرة للسيارة في وضع ما تريد. كما أن شكل السيارة، يجعل الناس يسألوننا عنها وهذا يفتح مجالاً للتعرف على أناس جدد كلما خرجنا بها”

وأشارت السيدة لويز، إلى أن قيادة مثل هذه السيارة قد يتسبب ببعض الصعوبات، إذ لا يمكن إيجاد مكان لوقوفها بسهولة، بالإضافة إلى أنها تستهلك الكثير من الوقود.

يُذكر بأن السيدة والسيد لويز عبّرا عن عدم نيتهما تغيير سيارتهما، حتى لو توفر لديهما ثمن سيارة فارهة، وفق ما أوردت صحيفة “ميرور” البريطانية.

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