أميركية تفوز بمبلغ خيالي في مسابقة "لمن أخذ اللقاح"

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

فازت امرأة أميركية في مسابقة اليانصيب “اللقاح مقابل الربح” والبالغة قيمتها مليوني دولار، وهي مسابقة مفتوحة لكل من التزم بالتطعيم وفق لتواريخ محددة.

وكانت كريستين دوفال من أوائل الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح، وقد أعلنت عقب فوزها بالجائزة نيتها التبرع بقسم منها لدعم رعاية الصحة العقلية.

وأطلقت ولاية ميشيغان تلك المسابقة بجوائز بلغت قيمتها ما يقرب من 5 ملايين دولار على شكل جوائز نقدية ومنح دراسية، علماً أن سكان الولاية البالغين الذين تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح فيروس كورونا قبل شهر يوليو كانوا مؤهلين للمنافسة على الجائزة الكبرى.

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