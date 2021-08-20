شاب يسجد شكراً لله لأنه قابل عمرو دياب وسلَّم عليه .. صور

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

تناقلت صفحات التواصل الإجتماعي والمواقع الإخبارية قصة شاب مصري من ذوي الاحتياجات الخاصة كان يحلم بمقابلة الفنان عمرو دياب والسلام عليه. وهو ما تحقق له هذا الاسبوع فقام بالسجود على المسرح شكرا لله على ما حظي به. وذلك عقب صعوده على مسرح العلمين الجديد، ومقابلته الفنان عمرو دياب فى حفله الغنائي قبل أيام.

الشاب صعد لكي يقدم هدية لعمرو دياب، وعقب الوصول له قام بالسجود شكرا لله على ما حدث، فما كان من «دياب» سوى التفاعل معه والتقاط صورة تذكارية رفقته.

وقدم عمرو دياب خلال الحفل مجموعة كبيرة من أهم اغنياته منها «يا أجمل عيون، ويا أنا يا لا، وبتهزر، وقدام مرايتها، وأحلى ونص، وأتقل، وأماكن السهر، والجو جميل».

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