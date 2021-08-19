القرية العالمية.. «السوق العائم» بإطلالة جديدة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كشفت القرية العالمية، أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوّق والترفيه في المنطقة، الستار عن التحسينات التي سيشهدها «السوق العائم» الشهير مع بداية موسمها الـ26.

ويُعدّ «السوق العائم» وجهة مفضّلة لعشاق تذوق المأكولات منذ تأسيسه في 2018، يقدم لهم قائمة متنوّعة من الوجبات والنكهات الآسيوية الغنية. وسيتمكن الضيوف من الاستمتاع بزيارة «السوق العائم» في موقعه الجديد مع مساحة أكبر وخلفية مميزة لنافورة القرية العالمية الشهيرة، التي ستشهد بدورها عروضاً نارية جديدة ومسرحاً مميزاً للعروض الترفيهية الحية.

وقال مدير أول - علاقات الضيوف في القرية العالمية، مهند إسحاق: «نسعى دائماً في الوجهة إلى تقديم تجارب جديدة وفريدة لضيوفنا في كل موسم. وبعد تألق (السوق العائم) خلال المواسم السابقة في الموقع الأساسي، ليغدو وجهة مفضّلة لضيوفنا من عشاق التلذذ بالنكهات العالمية، يسعدنا الإعلان عن موقعه الجديد في قلب القرية العالمية، ليستمتع الضيوف بمساحة أكبر وتجارب جديدة رائعة».

وأضاف: «حرصنا أيضاً على تعزيز تجربة النافورة الراقصة في بحيرة القرية العالمية، لتضم عرضاً نارياً مميزاً ومسرحاً جديداً لتقديم أروع العروض الترفيهية. ويعدّ هذا الإعلان أحدث الإضافات على القائمة الكبيرة من التجارب الجديدة والتحسينات على البنية التحتية، التي يعمل الفريق عليها للانطلاق بالموسم الـ26 في أكتوبر المقبل».

وسينقل «السوق العائم» إلى موقعه الجديد على ضفاف البحيرة في قلب القرية العالمية، التي ستشهد أيضاً عروضاً نارية جديدة، وإضافة مجسّم لتنين عملاق يضم مسرحاً متميزاً، لتقديم عروض ترفيهية حيّة وذكريات لا تُنسى للضيوف.

وستتوافر في الموقع مقاعد أكثر عبر مساحة أكبر لتعزيز راحة الضيوف الحاضرين في المكان، والاستمتاع بوجباتهم المفضلة، مع مشاهدة باقة من العروض المائية والنارية والترفيهية في البحيرة.

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد في 26 أكتوبر المقبل، إذ ترحب القرية العالمية بضيوفها لمدة 167 يوماً في عالم من الروائع.

• الموسم الجديد للوجهة ينطلق في 26 أكتوبر المقبل.

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