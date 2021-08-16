الداخلية المصرية تنفي القاء قنابل مسيلة للدموع على حفل عمرو دياب !

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

نفت وزارة الداخلية المصرية عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، صحة ما تم تداوله حول إطلاق الأجهزة الأمنية قنابل غاز او قنابل مسيلة للدموع على تجمعات المواطنين أمام مكان إقامة حفل المطرب عمرو دياب بمدينة العلمين بمحافظة مطروح.

وأحيا النجم المصري حفلا غنائيا كبيرا، الجمعة، في مدينة العلمين، بدأه بأغنية "يا أنا يا لأ" وسط حفاوة كبيرة من جمهوره.

وشهد الحفل تزاحما جماهيرا غفيرا قبل انطلاقه بساعات، وشهدت الطرق المؤدية إلى الحفل تكدسا مروريا مبكرا نظرًا لتوافد الجمهور لحضور الحفل من مختلف منتجعات الساحل الشمالي والإسكندرية.

كما شهد الحفل لفتة إنسانية من عمرو دياب الذي استقبل شابا من ذوي الاحتياجات الخاصة على المسرح، وطلب من الجمهور تحيته.

وعبّر الشاب عن حُبه للفنان المصري على المسرح قائلًا: "أنا بحبك" ثم احتضن الفنان ليقول دياب للجمهور "نحييه تحيه كبيرة جدًا".

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