الأردن: حادث سير لشقيق نائب يكشف عن عملية خطف وتعذيب

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

نشر شقيق نائب في البرلمان الأردني منشوراً على صفحته على "فيسبوك" قال فيه ان حادث سير وقع بين سيارة شقيقه الأصغر وسيارة نقل عمومي كشف عن عملية خطف وتعذيب.

وكتب "بكر منور السعايدة" شقيق النائب عارف السعايدة تفاصيل حادث سير وقع مع شقيقه "محمد" على شارع الستين في مدينة السلط الأردنية، وقد كشف الحادث عن جريمة اختطاف لأحد الأشخاص.

وقال السعايدة في منشوره :"تعرضت سيارة اخي المحامي محمد السعايدة الى حادث سير شنيع على شارع الستين السلط، وتبين بأن السياره المتسببة بالحادث، نيسان صني سرفيس، وتقدر سرعتها 170، وتبين ان السياره تحمل في الصندوق الخلفي شاب مخطوف ومتعرض الى ضرب مبرح في الدماغ وضرب سكاكين شنيعه في الجسم للشاب المخطوف من قبل شابين متعاطين المخدرات".

واضاف السعايدة : "تم نقله الى المشفى بحالة حرجه، الجي كلاس تفشل محاولة الخطف بأمر من الله، الحمد لله على السلامه اخي الحبيب حماك الله ورعاك وامورو الصحيه بالف خير من الله، قدر الله وما شاء فعل".

وظهر في الفيديو الذي نشره السعايدة الشاب المخطوف في صندوق السيارة، ويحاول افراد الدفاع المدني اسعافه.

وفي وقت لاحق أعلنت السلطات المختصة القبض على شخصين كانا قد اختطفا سائق المركبة العمومية ووضعاه في صندوق سيارته.

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