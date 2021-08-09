ميسي يودّع برشلونة بالدموع

المصدر: برشلونة ■ أ.ف.ب

ودّع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نادي برشلونة الإسباني، الذي أمضى في صفوفه أكثر من 20 عاماً، بالدموع، معترفاً في الوقت ذاته بإمكانية انتقاله إلى باريس سان جرمان الفرنسي، على الرغم من أنه لم يوقّع مع أحد حتى الآن.

وعقد ميسي مؤتمراً صحافياً للحديث عن رحيله عن برشلونة، ولدى صعوده إلى المنصة وسط تصفيق الحاضرين أجهش بالبكاء. وبعد أن تمالك أنفاسه، قال في مستهل حديثه: «لم أتصور إطلاقاً الرحيل عن برشلونة لأنني، للحقيقة، لم أفكر في هذا الأمر. كنت أريد وداعاً مع الجميع على أرضية الملعب».

وأضاف: «هذا العام، كنت أنا وعائلتي مقتنعين بأننا سنبقى هنا، في بيتنا، هذا ما كنا نريده أكثر من أي شيء آخر. الرحيل صعب وقاسٍ».

وتابع: «مازلت غير مصدق بأني سأترك هذا النادي وتغيير حياتي. أنا أعشق هذا النادي. أما الآن فيتعين عليّ الانطلاق من نقطة الصفر. لم أكن مستعداً لهكذا سيناريو بصراحة».

وأوضح «لقد أعطيت كل شيء لهذا النادي من اليوم الأول حتى الأخير. لقد عشت في صفوف النادي أوقاتاً جيدة وأخرى صعبة، لكن الناس هنا أظهروا حبهم تجاهي، وهذا سيبقى معي إلى الأبد».

وعن إمكانية انتقاله إلى سان جرمان قال: «ثمة إمكانية لذلك، لكني لم أوقع مع أحد. أندية عدة أبدت رغبتها، وبالتالي لا شيء مقفل، لا شيء موصد والأمور مفتوحة».

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