سطو مسلح على متجر دين فان الشهير للمجوهرات في باريس

المصدر: باريس - رويترز

ذكرت محطة "بي.إف.إم" التلفزيونية أن اثنين مسلحين بصاعق كهربائي وغاز مسيل للدموع سرقا متجر دين فان الشهير للمجوهرات في وسط العاصمة الفرنسية باريس، وفرا بمسروقات تصل قيمتها لمليوني يورو بعد أيام من واقعة سطو على دار شوميه للمجوهرات في المدينة.

وقالت القناة التلفزيونية إن المهاجمين هددا العاملين بمتجر دين فان قبل أن يفرا ركضا.

وتعرض متجر المجوهرات شوميه القريب من شارع الشانزليزيه يوم الثلاثاء الماضي للسطو وفر الجاني باستخدام دراجة نارية صغيرة لكنه اعتقل فيما بعد

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