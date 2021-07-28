«ديب دايف دبي» يفتتح للضيوف من أنحاء العالم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلن «ديب دايف دبي»، أعمق حوض غوص في العالم، عن فتح باب الحجوزات لجميع الراغبين في الاستمتاع بتجارب الغوص المميز على الموقع الإلكتروني deepdivedubai.com، للمرة الأولى منذ افتتاحه في مطلع يوليو، ويتيح حوض الغوص، الحائز رقماً قياسياً عالمياً، لجميع ضيوفه استكشاف أعماقه التي تصل حتى 60 متراً، ومرافقه المميزة بما فيها المدينة الغارقة، ويوفر «ديب دايف دبي» لعشاق المغامرة، ابتداءً من اليوم، تجارب الغوص الحر وغوص «سكوبا»، إضافة إلى تجارب استكشاف رياضة الغطس.

ويضم «ديب دايف دبي» مدينة غارقة تشمل شوارع مهجورة، وشقة مجهزة بالكامل، وموقف سيارات، وأجهزة ألعاب فيديو كلاسيكية، والكثير من المفاجآت، حيث يمكن للغواصين من جميع المستويات تجربتها واستكشافها. ويولي «ديب دايف دبي» اهتماماً فائقاً بزواره، ولذا حرص في تقديم تجاربه ودوراته التدريبية على الاستعانة بفريق احترافي من نخبة الغواصين العالميين، وعلى استعمال أحدث المعدات والوسائل التقنية والمرافق المتطورة، بما في ذلك غرفة الضغط العالي الأحدث في المنطقة.

ويمكن للراغبين في تجربة الوجهة الآن الحجز عن طريق الإنترنت برسم 400 درهم للشخص الواحد، للاستمتاع بتجارب الغوص الحر والغطس وغوص «سكوبا»، وللتسجيل في الدورات التدريبية، حيث يمكن لجميع الضيوف الذين تجاوزت أعمارهم 10 أعوام، الاستمتاع بهذه التجارب والدورات المصممة لتناسب جميع المستويات، والمقسمة إلى ثلاث فئات تشمل الاستكشاف والغوص والتطوير.

وتتميز المنشأة التي تمتدّ على مساحة 1500 متر مربع بتصميم مبتكر على شكل محارة عملاقة، احتفالاً بالتراث الإماراتي في الغوص بحثاً عن اللؤلؤ، كما يضم «ديب دايف دبي» متجراً لمعدات الغوص ومتجراً للهدايا مع مطعم بسعة 80 شخصاً، إضافة إلى العديد من الأماكن المخصصة للاجتماعات والفعاليات والمؤتمرات. وتتيح المساحات الموجودة في الطوابق السفلية، سواء ضمن المطعم أو الغرف الأخرى، إطلالات رائعة على العالم المذهل تحت الماء.

• يمكن للغواصين من جميع المستويات تجربتها واستكشافها.

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