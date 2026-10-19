برامج تراثية وبيئية لترسيخ الهوية في العين

نفذ مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي، خلال النصف الأول من الشهر الجاري، سلسلة من البرامج والورش التراثية والبيئية والتطوعية، الهادفة إلى ترسيخ الهوية الوطنية وقِيَم الاستدامة والمشاركة المجتمعية.

وشملت الأنشطة محاور عدة، أبرزها الجانب التطوعي عبر ورشة «على نهج زايد نبادر»، والمجال البيئي من خلال ورش «من الهدر إلى القيمة» وإعادة التدوير، إضافة إلى حزمة من الورش التراثية والحِرَفية التي تضمنت جلسات «الكتاتيب»، و«حكاية الغوص»، وإنتاج «البراقع»، و«السدو»، و«سف الخوص»، و«التطريز الفلسطيني»، كما وسّع المركز نطاق مشاركته المجتمعية بالتعاون مع مراكز «التواجد البلدي» في حديقتَي ناهل والعامرة، عبر أنشطة تفاعلية تبرز جماليات التراث الإماراتي.