وفاة 3 أفراد من عائلة واحدة جراء السيول في السعودية .. فيديو

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

توفي رجل ووالدته وابنته في مركز قيا بجنوب شرق منطقة الطائف في السعودية، جراء سيول جارفة نتيجة الأمطار الغزيرة، شملت أجزاء متفرقة من المركز، وبعض القرى والأودية المحيطة به.

وبحسب ما أفادت به صحيفة "سبق" السعودية، فإن السحب الممطرة الغزيرة سبقت بعاصفة رملية، حيث أظلمت الأرض من شدة العاصفة، التي تبعها وابل من الأمطار، في حين جرفت السيول مركبة، كان يستقلها الرجل ووالدته وابنته، وتوفوا بعد أن غرقوا في أحد الأودية، فيما تم إنقاذ آخرين.

وعلى إثر هذه السيول، والبلاغات المختلفة التي تمثلت في جرف مركبات، واحتجازات، وسقوط أعمدة للكهرباء، انطلقت عمليات البحث والإنقاذ عن طريق الدفاع المدني بمركز قيا، وعدد من الجهات المعنية.

وباشرت بلدية قيا بفتح الطرق وإزاحة الأتربة، وتعاملت مع بقية الأضرار الناجمة عن الحالة المطرية.

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