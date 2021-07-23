نجل الفنان محمود عبد العزيز: رأيت أبي حيّاً بعد وفاته بعام !

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

كشف كريم محمود عبد العزيز، نجل الفنان الراحل محمود عبد العزيز، عن موقف غريب حدث له بعد وفاة والده بنحو عام تقريباً، مشيراً إلى أن الواقعة أثارت تساؤلات كثيرة بداخله ولم يجد لها تفسيراً.

وقال كريم، خلال لقائه أمس على شاشة قناة "دي إم سي": "كنت نايم، والمفروض اصحى عندي تصوير، ففجأة لقيت أبويا بيصحيني.. بس كلام بدون لمس.. وبيقولي اصحى صباح الفل وأنا بصيت له ومش متفاجئ وبتعامل على إنه عادي هو لسه صاحي وجاي يصحيني.. قالي صباح الفل فرديت عليه.. قالي قوم خد دش حلو كده وروح التصوير بتاعك.. قعدت وبعدين قال حاجة ضحكتني فضحكت ولفيت وشي وأنا بضحك وبلف وشي تاني ناحيته ملقتهوش".

وأضاف: "كل ده حصل وأنا صاحي مش نايم.. لحظة لما ملقتهوش أدركت إن هو ميت وأنا صاحي فا ازاي ده.. الأغرب إن بعد فترة كبيرة من الموقف ده بيتر ميمي كلمني على فيلم موسى.. بقرأ السيناريو لقيت نفس اللي حصل بيني وبين أبويا مكتوب هو هو بنفس تفاصيله في مشهد في الفيلم، إن البطل بيشوف أبوه المتوفى جايله وهكذا".

وأكد أن هذا الموقف الغريب دعاه إلى التأثر والبكاء، موضحاً أنه استدعى المشهد نفسه أثناء التمثيل.

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