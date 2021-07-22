مي حلمي ترد على ارتباطها بحسن شاكوش: مش كل ما حد يتصور معايا يبقى مرتبطين !

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

كشفت الإعلامية مي حلمي، موقفها من الارتباط بمغني المهرجانات حسن شاكوش، وذلك بعد أيام من تداول أنباء حول أن علاقة عاطفية تربط الثنائي، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور «إنستجرام».

وردت مي حلمي من خلال خاصية القصص المصورة عبر «إنستجرام»، عن ما تردد حول علاقتها بـ حسن شاكوش، نافية كل هذه الأخبار، مشيرة إلى أنها ستكشف هوية الشخص المرتبطة به وقتما تريد ذلك.

وعبرت مي حلمي عن دهشتها من الشائعات التي تلاحقها كلما التقت بشخص من الوسط الإعلامي أو الفني، حيث دونت عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات: «خلصتوا أخبار.. الأسبوع الجاي عندي إعلان مع حد من زمايلي بردو هصحى من النوم ألاقيكم خاطبني ليه، وما زلت عند كلامي لما أحب أقول هو مين هقول».

وتابعت:«ده قراري، يرجعلي بعد إذنكم، بس مش كل ما حد يتصور معايا ولا أعمل إعلان ولا أشوف زمايلي ولا ولا يبقى مرتبطين، نهدي بقى الأخبار وإشاعات بقالكم أسبوعين مش مريحين مش فاهمة ليه، هو أنا قاعدة في بيتكم، وعاوزين تخلصوا مني».

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