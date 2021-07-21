إيلون ماسك يسخر من جيف بيزوس مجدداً.. «رحلتك لامست حافة الفضاء فقط»

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

سخر رئيس «تسلا» الملياردير إيلون ماسك، من رحلة الملياردير وصاحب «آمازون» جيف بيزوس التي قام بها إلى الفضاء، حيث قال ماسك في تغريدة له عبر «تويتر» أن رحلة بيزوس ستلامس الفضاء فقط، قائلا «ستكون الرحلة شبه مدارية، مما يعني أنها لن تلمس سوى حافة الفضاء قبل العودة إلى الأرض، بدلاً من الذهاب إلى المدار».

ويبدو أن هذه السخرية التي انتشرت على نطاق عالمي وتبادلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لم تزعج بيزوس بل قابلها بتعليق «هاها».

وسافر بيزوس على متن مركبة New Shepard، الفضائية وحلقت فوق خط كارمان مباشرة، وهو خط وهمي يبلغ ارتفاعه 62 ميلاً فوق مستوى سطح البحر، يستخدمه البعض لتحديد الحدود بين الغلاف الجوي للأرض والفضاء.

واستغرقت الرحلة حوالي 11 دقيقة، وسافر مع بيزوس شقيقه مارك والطيارة والي فونك البالغة من العمر 82 عامًا، وطالب الفيزياء أوليفر دايمان البالغ من العمر 18 عامًا.

يذكر ان بين إيلون ماسك وجيف بيزوس منافسة طويلة الأمد، حيث يمتلك كلا المليارديرين شركات استكشاف للفضاء. ولدى شركة SpaceX التابعة لـ«ماسك» هدف معلن يتمثل في نقل البشر إلى المريخ يومًا ما، وقد قال ماسك صراحة إنه يريد المساعدة في «استعمار» الكوكب الأحمر.

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