بعد الصفعة .. شاب يشتم ماكرون ويتهمه بالإلحاد ... فيديو

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مرة جديدة لموقف محرج، بعدما شتمه شاب واتهمه بالإلحاد، خلال زيارته إلى كنيسة "سيدة لورد" في إطار جولة انتخابية.

ونشرت وسائل إعلام فرنسية مقطع فيديو، يظهر ماكرون واقفا بين حشد من مؤيديه بباحة الكنيسة مستمعا لأغان دينية، حيث صاح شاب قائلا: "عار عليك! إنها فضيحة! أنت ملحد، ليس لديك سبب لتكون هناك"، قبل أن يتم طرده بعنف من قبل خدمات الأمن الموجودة في الموقع.

وأشارت قناة "بي أم أف تي في" إلى أن ماكرون ظل صامدا، يصفق للمغنين الحاضرين أمامه.

ويعد هذا الحادث، الثاني من نوعه خلال جولات ماكرون الانتخابية تحضيرا لانتخابات الرئاسة العام المقبل، حيث تعرض في جولته الأولى في منطقة لادروم الفرنسية إلى صفعة على وجهه من أحد الشبان.

وكان مئات الحجاج حاضرين في حرم الكنيسة، وهو أكبر مركز حج كاثوليكي فرنسي، والذي يستقبل حوالي 15000 شخص يوميا.

ويعد ماكرون أول رئيس للجمهورية الخامسة يزور هذا الصرح الكاثوليكي حيث انخفض عدد الحجاج بشكل حاد بسبب أزمة Covid-19.

🇫🇷 FLASH - "Honte à vous Monsieur le Président !" : un homme a été interpellé par le service d’ordre d’Emmanuel #Macron lors de sa visite à #Lourdes après l’avoir invectivé. (via @MathieuHouadec) pic.twitter.com/8Qgq1tEQE2 — Mediavenir (@Mediavenir) July 16, 2021

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