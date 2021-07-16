«دبي مدينة الذهب» تُطلق حملة العيد الأكبر على الإطلاق

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، عن النسخة الثانية من حملتها الترويجية الصيفية «مفاجآت مدينة الذهب» بمناسبة عيد الأضحى المبارك وموسم الصيف في دبي، كجزء من عروض مفاجآت صيف دبي. وتمتد حملة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات الصيفية من 15 يوليو إلى 10 أغسطس المقبل.

وبمشاركة أكثر من 125 متجر مجوهرات من جميع أنحاء إمارة دبي، من المتوقع أن تكون النسخة الجديدة من الحملة الصيفية هي الحملة الأكبر على الإطلاق.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، توحيد عبدالله: «الذهب والمجوهرات هما الاختيار الأمثل لهدايا العيد، ويسعدنا أن نقدم لعملائنا عروضاً مذهلة تعزز تجربة تسوقهم. دائماً نشهد إقبالاً على شراء الذهب والمجوهرات خلال موسم الأعياد، وأفضل طريقة للاحتفال مع المتسوقين هي تقديم عروض ترويجية كبرى. وتتماشى الحملة الجديدة مع جهودنا لتحقيق التميز في الجودة والخدمات المقدمة في صناعة الذهب والمجوهرات، وخلق قيمة مضافة لتجربة التسوق هذا الصيف لدى المقيمين والزوار».

خلال الحملة الترويجية ستقدم مجموعة دبي للذهب والمجوهرات العديد من العروض المذهلة عبر المتاجر المشاركة، منها خصومات كبرى تصل إلى 50% على رسوم المصنعية على المجوهرات الذهبية، إضافة إلى مجموعة مختارة من المجوهرات الذهبية ستكون متوافرة من دون رسوم مصنعية. كما يمكن للمتسوقين الحصول على هدايا مذهلة عند شراء مجوهرات الألماس. وتقدم المجموعة خصومات تصل إلى 75% على مجوهرات الألماس واللؤلؤ.

وأعلنت المجموعة أيضاً عن حملة «تسوّق واربح»، حيث سيحصل كل متسوق عند شراء مجوهرات بقيمة 500 درهم على فرصة لربح قسائم ذهبية بقيمة 150 ألف درهم، والتي يمكن استردادها في أي من المنافذ التجارية المشاركة في الحملة. وسيتم الإعلان عن 15 رابحاً في اليوم الأخير للحملة بتاريخ 10 أغسطس المقبل، وسيحصل كل رابح على قسائم ذهبية بقيمة 10 آلاف درهم.

وقالت عضو مجلس إدارة ورئيس قسم التسويق في مجموعة دبي للذهب والمجوهرات والمدير التنفيذي لقطاع الشراكات الاستراتيجية لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي ومؤسساتها، ليلى سهيل: «فخورون للغاية بهذه المبادرة المميزة، يجتمع رواد قطاع صناعة الذهب والمجوهرات في دبي دائماً لتقديم عروض ومفاجآت مذهلة للزوار والمقيمين في دبي على حد سواء، لإثراء تجربة متسوّقي المجوهرات هذا الصيف».

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «نسعى دائماً لتوفير تجارب تسوق لا مثيل لها لسكان الإمارة وزوارها، وذلك لتعزيز وإثراء جدول فعاليات دبي كل عام. ونعمل بشكل وثيق مع الشركاء الاستراتيجيين كمجموعة دبي للذهب والمجوهرات لدعم حملاتنا الترويجية، ولتعزيز مكانة دبي وجهة تسوّق عالمية».

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