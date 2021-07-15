10 آلاف درهم يومياً للمتسوقين سعداء الحظ في «صيف دبي»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

يسهم «مدهش» و«دانة»، الشخصيتان المفضلتان لدى الجميع بدبي، في نشر أجواء البهجة والمرح بين سكان وزوّار المدينة خلال الدورة الحالية من مفاجآت صيف دبي، وذلك من خلال تقديم جوائز نقدية في إطار سحب جائزة «مدهش» الكبرى.

ويهدف سحب جائزة «مدهش» الكبرى، والذي يُقام للمرة الأولى خلال مفاجآت صيف دبي، إلى مكافأة العملاء من سعداء الحظ الذين ينفقون 200 درهم في ابن بطوطة مول أو نخيل مول على نخلة جميرا بمبلغ 10 آلاف درهم يومياً. ويُقام السحب في ابن بطوطة مول أيام 5 و26 يوليو و11 أغسطس، وفي نخيل مول أيام 2 و27 يوليو و16 أغسطس.

يُقام السحب بالشراكة مع «نخيل» ويستمر حتى 7 أغسطس، حيث يدخل المتسوقون فيه تلقائياً بعد مسح فواتير الشراء الخاصة بهم في مكتب خدمة العملاء. ويُعد سحب جائزة «مدهش» الكبرى جزءاً من مجموعة جوائز إجمالية ضخمة تبلغ قيمتها 12.5 مليون درهم تُقدم للفائزين خلال مفاجآت صيف دبي، التي تستمر لمدة 10 أسابيع.

وسيظهر «مدهش» و«دانة» في عدد من أكبر مراكز التسوّق على مستوى المدينة خلال مفاجآت صيف دبي. ويمكن للمتسوقين التقاط الصور مع الشخصيتين اللتين تعملان على نشر أجواء المرح.

ويستقبل «عالم مدهش» الأطفال الصغار واليافعين لاستكشاف مجموعة مذهلة من التجارب المناسبة للعائلات، والألعاب الرائعة خلال مفاجآت صيف دبي. ويستوحي «عالم مدهش» أجواءه من قرية مدهش، ويُقام في قاعات الشيخ سعيد 1 و2 و3 وقاعة أرينا بمركز دبي التجاري العالمي، حتى 28 أغسطس المقبل.

وتلتزم جميع المتاجر ومراكز التسوق والوجهات المشاركة في الدورة الحالية من مفاجآت صيف دبي، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بجميع إجراءات الصحة والسلامة، بما في ذلك التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

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