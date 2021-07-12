مصر.. ربة منزل عاشقة تدعي اختطافها وتطلب فدية 500 ألف جنيه

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

تمكنت مباحث الدقهلية وقطاع الأمن العام، من حل لغز اختفاء ربة منزل بإحدى قري مركز المنصورة، بعد خروجها لمساعدة إحدى قريباتها في تجهيز شقة حفل عرس، إلا انها لم تصل إليها، وبعد يوم وصلت رسالة على تطبيق «واتس أب» إلى شقيقة المتغيبة الموجودة في السعودية وبالرسالة صورتها وهي مقيدة اليدين، ومع الرسالة مقطع صوتي يطالب بفدية مبلغ 500 ألف جنيه، وتوصلت جهود فريق البحث إلى أن المتغيبة سافرت مع شاب من الإسكندرية وهما في علاقة عاطفية، واتفقا علي اختلاق الواقعة.

وأكد الزوج وشقيق المتغيبة، في بلاغهما، أنهما اكتشاف أنها لم تتوجه إلى قريبتها ولم تعد حتي حينه، وصباح اليوم التالي، وردت رسائل علي تطبيق «واتس أب» من هاتف المتغيبة الي شقيقتها الأخرى المقيمة حاليا خارج البلاد بالمملكة العربية السعودية على هاتفها. بحسب صحيفة«الوطن».

وجاء في مضمون الرسالة صورة تظهر فيها المتغيبة جالسة على كرسي بلاستيكي ومقيدة بقطعة قماش من يديها من الأمام وكذا عدد 2 تسجيل صوتي من شخص لا تعرفه يخبرها فيها: «أن المتغيبة موجودة طرفه ويطلب مبلغ 500 ألف جنيه فدية لإعادتها، ويطلب منهم عدم إبلاغ الشرطة والا سيقوم بإيذانها وأنها بخير وسوف يوافيهم برسائل أخري عقب ذلك». وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7974 لسنة 2021 اداري مركز شرطة المنصورة.

وتوصلت التحريات الي عدم صحة الواقعة وأن المتغيبة على علاقة عاطفية بشخص يدعي «دسوقي م. ن.»، 40 سنة منجد افرنجي، حيث جمعتهما الصدفة حال استقلالهما إحدي سيارات الأجرة القادمة من مدينة الاسكندرية الى مدينة المنصورة حال عودة المتغيبة من الاسكندرية وحضور الأخير لمدينة المنصورة لزيارة أهلية والدته وتبادلا الاتصالات فيما بينهما وارتبطا بعلاقة عاطفية نظرا لوجود خلافات زوجية بين المتغيبة وزوجها المبلغ الاول

وتبين أن المتغيبة اتفقت مع المنجد على تركها للمنزل وتقابلا سويا بذات الشقة، بمدينة جمصة، واتفقا على اختلاق الواقعة وقام المذكور باستخدام الهاتف المحمول الخاصة بالمتغيبة والتقط صورة لها داخل الشقة وهي مقيدة اليدين جالسة علي كرسي بلاستيكي، وعقب ذلك قام بتسجيل مقطعين صوتيين وإرسال الرسائل إلى هاتف شقيقة المتغيبة في السعودية.

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