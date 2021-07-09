«تيك توك» لمتقدمي الوظيفة: أرسِلوا الـ C V مقطع فيديو لا مكتوبة

المصدر: ا ف ب



أطلقت شبكة «تيك توك» الاجتماعية التي تحظى بشعبية كبيرة بين الشباب برنامجاً في الولايات المتحدة يتيح لمستخدميها تقديم مقطع فيديو قصير عن سيرهم الذاتية بدلاً من النبذة التقليدية المكتوبة عندما يترشحون لوظيفة.

واغتنمت بعض الشركات الفرصة سعياً ألى توظيف المنتمين إلى «جيل زي» الذين تقل أعمارهم عن 25 عاماً، بينها سلسلة مطاعم «شيبوتلي» ومتاجر «أبركرومبي آند فيتش» للملابس ومحال السوبرماركت «تارغت» و«وورلد ريسلينغ انترتينمنت» لتنظيم مباريات المصارعة أو حتى فريق «ديترويت» لكرة السلة.

وأوضحت «شيبوتلي» في بيان أنها «تواصل تجربة أساليب جديدة لمقابلة المرشحين المحتملين أينما كانوا، نظراً إلى ضيق سوق العمل».

واضافت «بفضل برنامج السير الذاتية الذي توفره (تيك توك)، يمكن للمرشحين إظهار صدقيتهم وشغفهم الحقيقي بطريقة تختلف عن السيرة الذاتية التقليدية أو المقابلة الجالسة».

وبدأت «تيك توك» توفير أداتها الأربعاء من ضمن برنامج تجريبي من المقرر أن يستمر إلى 31 يوليو.

ويتيح البرنامج لمسؤولي التوظيف في الشركات نشر عروض العمل لديهم على موقع مخصص لهذا الغرض، ويمكن لمستخدمي «تيك توك» من خلاله الترشح للوظائف المعروضة بإرسال مقطع فيديو وإضافة وسم محدد إليه.

وتوفر الشبكة الاجتماعية المتخصصة في مقاطع الفيديو القصيرة محتويات وافرة اصلاً في ما يتعلق بالبحث عن الوظائف المهنية يمكن الاطلاع عليها من خلال وسمَي #كاري تيك توك و#كاريرتوك بالإنكليزية.



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