الإعدام لكويتي قتل امرأة بعد خطفها..جريمة فرح حمزة التي هزت الشارع

المصدر: الكويت-أ ف ب

أصدرت محكمة كويتية اليوم حكما بالإعدام شنقا بحق رجل أقدم على قتل أم بعد خطفها في وضح النهار أمام طفلتيها في أبريل الماضي، في قضية أثارت صدمة كبيرة في الشارع الكويتي.

ودفع مقتل الكويتية فرح حمزة أكبر (32 عاما) نساء في البلد الخليجي إلى تنظيم تظاهرات منددة بالعنف ضد المرأة ومطالبة السلطات بالتحرك لحمايتهن خصوصا أن الضحية كانت تقدمت بشكاوى عدّة ضد قاتلها.

وخطف القاتل المرأة الشابة بينما كانت برفقة طفلتيها وشقيقتها في سيارتها، وهو لا يمت لها بأي صلة قربى. ثم قام بقتلها طعنا.

وأصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكما بالإعدام شنقا بحقه. وقال محامي عائلة الضحية عبد المحسن القطان "نتمنى تأييد (الحكم) وتنفيذه حتى يطمئن بال العائلة".

وبحسب المحامي، من المقرر أن تحال القضية إلى محكمة الاستئناف للنظر في الحكم خلال شهر. وكان القاتل طلب فرح للزواج، علما أنها متزوجة.

وذكر بيان لوزارة الداخلية الكويتية في حينه أنه قام بطعن فرح طعنة واحدة قاتلة في الصدر قبل أن يلقي بجثتها في مستشفى. وتم اعتقال الشاب واعترف بارتكاب الجريمة.

وكانت فرح تقدمت بشكاوى ضده بتهمة التحرّش، فأوقف ثم أفرج عنه.

وانتشر تسجيل فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر القاتل اثناء صدمه سيارة فرح بسيارته، ويمكن سماع صوت بكاء الطفلتين. وبعد مقتل فرح، نظمت تظاهرات عدة في الكويت احتجاجا على العنف ضد النساء وللمطالبة بتشديد العقوبات على من يعتدي عليهن.

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