صورة لبايدن راكعاً أمام مسؤولة إسرائيلية .. تشعل مواقع التواصل

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

أشعلت صورة الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي ظهر فيها راكعا أمام ريفكا رافيتز، مديرة مكتب الرئيس الإسرائيلي السابق رؤوفين ريفلين، مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت صحف ومواقع إخبارية اسرائيلية، صورة جديدة للرئيس الأمريكي خلال استقباله في البيت الأبيض، الإثنين الماضي، نظيره الإسرائيلي المنتهية ولايته ريفلين، ومديرة مكتبه رافيتز.

وأظهرت الصورة انحناء بايدن على ركبته أمام ريفكا رافيتز مديرة مكتب الرئيس الإسرائيلي، والتي تنتمي لطائفة الحريديم اليهودية المتشددة.

وانتشرت الصورة بسرعة بين الأمريكيين على وسائل التواصل، حيث علق الكثيرون على الصورة بأنها “صورة الأسبوع”.

وذكرت وسائل إعلام اسرائيلية، أن ريفلين أخبر بايدن بأن رافيتز أم لـ 12 طفلا، فما كان من بايدن إلا أن انحنى تقديرًا لها.

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