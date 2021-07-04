العائلة نشرت فيديو القتل للتباهي..جريمة بشعة بحق فتاة سورية ومنصات التواصل تطلق #حق_فتاة_الحسكة

المصدر: متابعة- الامارات اليوم

أثارت جريمة قتل فتاة على يد عائلتها بمشاركة الأب والأخ وآخرين بذريعة «الشرف» في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا، موجة من الغضب والاستنكار ومطالبات بإنزال اشد العقوبة بحق كل من قام بهذه الجريمة البشعة.

وقعت الجريمة قبل ايام، ووثقها تسجيل مصور يظهر المجموعة أثناء تنفيذ الجريمة،ويظهر الفيديو القاسي جدا، والذي تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي الفتاة تتوسل، دون جدوى.

وقع هذه الجريمة البشعة تجاوز الحدود السورية حيث أطلق ناشطون في عدد من الدول العربية هاشتاغ #حق_فتاة_الحسكة، وطالبوا بمحاكمة الجناة.

مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا أوضح ان عمر الفتاة 18 عاما، واسمها عيدة الحمودي السعيدو، وأشار إن الفتاة «قتلت على يد أفراد من عائلتها بذريعة جريمة شرف، بعد معرفة أهلها بعلاقة حب تربطها بشاب من المنطقة»، وأضح المركز أن الشاب تمكن من الفرار. «لتواجه الفتاة وحيدة مصيرها المأساوي». ويضيف المركز أن العائلة حرمت الفتاة من الطعام والماء لأيام قبل قتلها.

وأكد المركز إن العائلة «تباهت بنشر الفيديو المروع، وبدوا سعداء بجريمتهم وهم يتناوبون على التنكيل بجسد الفتاة الضعيفة الخائفة المرعوبة».

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