ميزة جديدة على واتساب: عرض الصورة مرة واحدة قبل أن تحذف نفسها

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

كشفت تسريبات أن شركة ”واتساب“ تعمل على مجموعة مميزات تشمل التحسينات على ميزة الرسائل المختفية، ومن بين تلك المزايا التي ظهرت في النسخة التجريبية من تطبيق ”واتساب“ ميزة ”العرض مرة واحدة“.

وتتضمن ميزة ”العرض مرة واحدة“ (view once)، منح المستخدمين القدرة على إرسال رسائل نصية أو صور لا يمكن لمستلمها استعراضها سوى مرة واحدة فقط قبل أن تحذف نفسها تلقائيًا.

ووفقًا لصحيفة ”إنديا إكسبريس“، تتوافر ميزة العرض مرة واحدة في النسخة التجريبي من ”واتساب“، والتي يمكن الحصول عليها من متجر ”غوغل“.

ويذكر أن الميزة الجديدة تعمل مع مقاطع الفيديو، والصور، وملفات GIF، وإذا كان زر العرض مرة واحدة غير مرئي لك عند مشاركة الوسائط مع أي شخص، فهذا يعني أنك لم تستلم الميزة، ويتوجب عليك تثبيت إصدار Android 2.21.14.3 من واتساب.

وبعد الانتهاء من تحميل وتثبيت النسخة التجريبية الجديدة 2021 من ”واتساب“، يمكن للمستخدم فتح حسابه على التطبيق التجريبي، ومحاولة إرسال أي فيديو أو صورة مع أي جهة اتصال، وحينها سيرى رمزًا جديدًا على شكل رقم 1، والذي سيسمح له النقر عليه بتفعيل الخاصية الجديدة.

وبمجرد النقر على الرمز الجديد ستظهر للمستخدم رسالة ”تم ضبط الفيديو لمشاهدته مرة واحدة“، وحين يرسل هذه الصورة أو الفيديو أو الرسالة صديقه على ”واتساب“.

وفي حين لن يلحظ المرسل تغييرًا واضحًا من طرفه، إلا أن المستلم لن يتمكن من استعراض الفيديو أو الصورة بالنقر عليها سوى مرة واحدة، وبعدها سيتم حذفها نهائيًا.

وحينها لن يتمكن المستلم من مشاهدة هذا الفيديو أو الصورة مرة ثانية، الأمر الذي سيكون مفيدًا للغاية للذين يودون الحفاظ على خصوصية رسائلهم، فعلى سبيل المثال يمكن للمستخدم إرسال صورة إلى شخص ما، واستخدام الميزة للحرص على ألا يعرضها على شخص آخر غير مرغوب فيه.

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