«مفاجآت صيف دبي».. 10 أسابيع من الفرح في أجواء آمنة

المصدر: ديانا أيوب ■ دبي

طيف واسع من الفعاليات التي ستسعد الجميع على مدار 10 أسابيع، سيشهدها سكان دبي وزوارها، بين الأول من يوليو وحتى الرابع من سبتمبر المقبلين، ضمن الدورة الـ24 من «مفاجآت صيف دبي»، التي تمزج بين تجربة التسوق والترفيه والمتعة العائلية.

وتشمل الاحتفالات الافتتاحية لـ«مفاجآت صيف دبي»، هذا العام، عروضاً ضوئية في مَعْلمين بارزين، هما دبي فستيفال سيتي مول، من خلال عرض «تخيّل»، و«دبي مول وبرج خليفة» عبر عرض نافورة دبي الراقصة، التي ستكون على أنغام أغنية «دبي كوكب آخر».

وسيسجل هذا الموسم من «المفاجآت» عودة قوية للفعاليات التي ستراعي الإجراءات الاحترازية، وعدد زوار كل نشاط، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي، ما يجعل من دبي وجهة سياحية آمنة.

ويتميز الموسم الجديد أيضاً بعروض مراكز التسوق والأنشطة المتنوعة، والحفلات الغنائية التي يحييها نجوم عرب وأجانب، ومن أبرزهم الفنان اللبناني راغب علامة، والنجمة فايا يونان.

أجندة حافلة

كشفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن أجندة فعاليات «المفاجآت»، أمس، في مؤتمر صحافي عقد في «ذا ڤيو آت ذا بالم»، في نخلة جميرا بدبي، وهي منصة المشاهدة التي جرى افتتاحها، أخيراً، في الطابق الـ52، لتقدم إطلالة شاملة على المدينة.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، أحمد الخاجة، إن «الدورة الـ24 من (المفاجآت) ترسّخ تجارب التسوق والترفيه التي يستمتع بها سكان المدينة وزوارها في بيئة آمنة، وتبرز مكانة دبي العالمية، باعتبارها وجهة سياحية مفضلة للعائلات خلال موسم الصيف الحالي»، مضيفاً «يعد الصيف وقتاً مميزاً في دبي، إذ تنبض المدينة بالحياة لتقدم لسكانها وزوارها فرصة زيارة المعالم السياحية الشهيرة، وكذلك استكشاف تجارب التسوق المميزة وفرص الفوز بالجوائز القيمة، إلى جانب قضاء أوقات ممتعة مع الأصدقاء والعائلة من خلال الاستمتاع بأنشطة فريدة من نوعها».

وأكد الخاجة: «تكتسب (مفاجآت صيف دبي) هذا العام أهمية خاصة، كونها تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين، الذين يختارون الاستمتاع بإجازتهم داخل الدولة بدلاً من السفر إلى الخارج، ما سيسهم في تشجيع السياحة الداخلية التي تعد إحدى الركائز الرئيسة لتعافي القطاع، وتم إيلاء هذا الأمر أهمية كبرى خلال مرحلة التخطيط والإعداد لبرنامج وأجندة فعاليات الدورة الحالية لـ(المفاجآت)، إذ صممت لتلبي مختلف الأذواق والمتطلبات التي تناسب زوار المدينة سواء من داخل الدولة أو خارجها».

تحديات

عن التحديات التي رافقت التحضير لهذا الموسم من «المفاجآت»، أكدت مديرة إدارة الفعاليات في «مفاجآت صيف دبي»، سهيلة غباش لـ«الإمارات اليوم»، أنه من خلال «المفاجآت»، وحين تم الإطلاق، في العام الماضي، مباشرة بعد فك الحجر الصحي بسبب جائحة «كورونا»، لم تكن هناك ملاحظات مع الجهات المعنية بالأمن والسلامة، وهذه الحرفية العالية في مواجهة كل متطلبات التحضير للفعاليات استمرت مع مهرجان دبي للتسوق، ومهرجان دبي للمأكولات، إذ تتسم الفعاليات بالمرونة، وبكونها تمرّ على لجنة تأمين الفعاليات ولجنة تأمين الكوارث، للتأكد من عدم وجود أي خلل.

وحول الفعاليات والتعاطي مع العدد الكبير من الجمهور، شددت سهيلة غباش على أن كل فعالية لها إجراء معين، وعدد من الأشخاص المحددين، إذ يتم اتباع الإجراءات، وفي حال عدم الالتزام في أي فعالية بالإجراءات، يتم إيقافها بهدف تحفيز الجميع على الالتزام.

وتوقعت أن يكون الصيف حافلاً، والإقبال على الفعاليات كبيراً، بسبب إجراءات السفر الصعبة للعديد من البلدان، إلى جانب أن أسواقاً كبيرة قد عادت لطبيعتها، وستنظم فعاليات في هذه الأسواق التي عاودت نشاطها التجاري بهدف جذب الجمهور.

أنشطة جديدة

تقدم الدورة الجديدة من «مفاجآت صيف دبي»، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، العديد من الفعاليات والأنشطة الجديدة للمواطنين والمقيمين الذين اختاروا قضاء عطلة الصيف داخل الدولة، بالإضافة إلى الزوار القادمين من الخارج، فيما يسلط الحدث الضوء على مكانة دبي العالمية وجهةً سياحيةً ممتعة ومنفتحة وآمنة، إذ تتبع جميع الوجهات، والمتاجر ومراكز التسوق والمعالم السياحية المشاركة، إجراءات الصحة والسلامة المهمة، بما في ذلك الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

وسيكون سكان وزوار دبي على موعد مع نجوم من العالم العربي في حفلات غنائية على مسرح دبي أوبرا، وأهمها الحفلان المباشران لراغب علامة، وفايا يونان، كما سيقام في «كوكاكولا أرينا» حفلان غنائيان خلال أيام عيد الأضحى للفنان الباكستاني، راحت فتح علي خان.

أما العروض الترفيهية فتتسم بأنها تتوجه إلى جميع أفراد الأسرة، مع التركيز على الأنشطة الترفيهية للأطفال، إذ سيعود «عالم مدهش» مع تجديد الشخصية، في مركز دبي التجاري العالمي.

ويستضيف سيتي ووك شخصيات السنافر، التي ستحول ساحة سيتي ووك إلى أرض العجائب على طراز السنافر، مع كثير من الأنشطة والألعاب التي تمتع جميع أفراد العائلة.

وفي ابن بطوطة مول، تحلّ شخصيتا «توم» و«جيري» الكلاسيكيتان المحبوبتان، في إطار تجربة «توم آند جيري تشيز تاون»، وتتيح هذه الفعالية للجمهور الاستمتاع بالألعاب وإلقاء التحية على «توم» و«جيري»، بالإضافة إلى الحفلات الموسيقية المباشرة التي تقدم أشهر أغاني سلسلة أفلام الرسوم المتحركة الشهيرة.

أحمد الخاجة:

• «تكتسب مفاجآت هذا العام أهمية خاصة، كونها تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين الذين يختارون الاستمتاع بإجازاتهم داخل الدولة».

«إكسبو» حاضر

قالت مديرة إدارة الفعاليات في «مفاجآت صيف دبي»، سهيلة غباش، لـ«الإمارات اليوم»، إن أبرز ما يميز الموسم الجديد من «المفاجآت» هو الرغبة الكبيرة لدى الناس في العودة إلى الحياة الطبيعية، مشيرة إلى تقديم فعاليات تتزامن مع عد الـ100 يوم التنازلي لانطلاق «إكسبو دبي 2020»، لافتة إلى وجود تنسيق بفعاليات تبرز «إكسبو دبي»، وتعرض للجمهور أهمية هذا الحدث العالمي الضخم الذي تستضيفه دبي.

لعشّاق الطعام

تشهد الدورة الـ24 من «مفاجآت صيف دبي» للمرة الأولى، إطلاق فعالية أسبوع المطاعم خلال الصيف، إذ يمكن لعشاق الطعام زيارة عدد من أفضل المطاعم في دبي، وتناول وجبات الفطور والغداء والعشاء بأسعار رائعة للكبار والصغار.

كما تضمّ الفعاليات الخاصة بالطعام والتخفيضات عليها، عرض وليمة عيد الأضحى الذي يضم أكثر من 20 فعالية وقائمة طعام وعرضاً ترويجياً في أنحاء المدينة خلال العيد.

• أنشطة متنوعة وحفلات غنائية يحييها نجوم عرب وأجانب.

• «عالم مدهش» سيعود مع تجديد الشخصية في «دبي العالمي».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news