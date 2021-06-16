صور.. عملاقان في مصر يحصدان حزمة من الأرقام القياسية

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

وثقت غينيس للأرقام القياسية،مجموعة من الأرقام القياسية لعائلة من العمالقة في مصر؛ إذ حصد الأخوان محمد وهدى شحاته عبدالجواد محمد (من محافظة الشرقية) في جمهورية مصر العربية حزمة من الأرقام القياسية المتعلقة بالجسم البشري.

وحققت هدى (29 عاماً) ثلاثة أرقام قياسية هي أكبر يد لامرأة على قيد الحياة (بواقع 24.3 سم في يدها اليسرى) وأكبر قدم لامرأة على قيد الحياة (بواقع 33.1 سم في قدمها اليمنى) وأوسع مدى لذراعي امرأة على قيد الحياة (بواقع 236.3 سم).

من جهته استطاع الأخ الأكبر محمد (34 عاماً) تحقيق رقمين قياسيين هما أوسع مدى لذراعي رجل على قيد الحياة بواقع (250.3 سم) وأعرض مدى ليد رجل على قيد الحياة (بواقع 31.3 سم في يده اليسرى).

وقدّمت كنزي الدفراوي، المحكّم الرسمي لدى غينيس للأرقام القياسية، الشهادات الرسمية لكل من هدى ومحمد أثناء زيارة لهما في القاهرة بمصر مع مراعاة ظروف التباعد الاجتماعي، وبحضور أفراد من عائلتهما والدكتور خالد عمارة، أستاذ جراحة إطالة العظام وإصلاح التشوهات بكلية طب عين شمس، بالإضافة إلى أعضاء فريقه الطبي من أخصائيي جراحة العظام وهما الدكتور محمد شوبكي والدكتور محمد نور.

ويعاني كل من هدى ومحمد من خلل في الغدة النخامية، وهو ما يؤثر على نموهما ووزنهما وضغط الدم وغيرها من المشاكل الصحية الأخرى.

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