أول مسلم يترشح لـ «أوسكار أفضل ممثل» يقود مبادرة نبيلة

المصدر: لوس أنجلوس ■ رويترز

أطلق الممثل البريطاني ريز أحمد، أول من أمس، مبادرة لتحسين صورة المسلمين في الأفلام، بعدما أظهرت دراسة أنهم بالكاد يظهرون، أو يتم تجسيدهم بصورة سلبية عند ظهورهم.

أحمد، بطل فيلم «ساوند أوف ميتال» (صوت الميتال)، وأول مسلم يترشح لجائزة أوسكار أفضل ممثل، قال إن مبادرة إدماج المسلمين ستشمل تمويل وإرشاد رواة القصص المسلمين، بالمراحل المبكرة من عملهم.

وقال أحمد في بيان: «تمثيل المسلمين على الشاشة يغذي السياسات التي يتم إنتهاجها، والأشخاص الذين يقتلون، والدول التي يتم غزوها».

وأضاف «البيانات لا تكذب، هذه الدراسة تظهر لنا أن حجم المشكلة في الأفلام الجماهيرية، وتكلفتها تحسب بالفرص المحتملة المهدرة، والأرواح المفقودة».

ورأى أحمد (38 عاماً)، الذي ولد في لندن لأبوين باكستانيين، أن توفير التمويل سيكون تغييراً للعبة، بإدخال المزيد من الممثلين والكتّاب والمنتجين المسلمين في مجال صناعة الأفلام والبرامج التلفزيونية.

واستطرد «لو لم أحصل على منحة دراسية، وأيضاً تبرع خاص، لما تمكنت من الالتحاق بكلية لتعلم الدراما».

وستشرف على المنح التي تبلغ قيمتها 25 ألف دولار للفنانين المسلمين الشبان لجنة استشارية تضم الممثل ماهرشالا علي، والممثل رامي يوسف، والممثل الكوميدي حسن منهاج.

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